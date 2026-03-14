CNN: США в ходе удара по острову Харк уничтожили склады с ракетами и минами

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ходе ракетно-бомбового удара по острову Харк уничтожили военные склады. Об этом со ссылкой на американские военные источники сообщил телеканал CNN.

Источник: Reuters

По его данным, целями ударов стали подземные бункеры для хранения ракет, склады с морскими минами и другая военная инфраструктура. Собеседник телеканала подчеркнул, что атака была масштабной, но нефтяная инфраструктура не была затронута.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американские силы нанесли мощный удар по военным объектам на острове Харк. По его словам, бомбардировке подверглись только военные цели. Американский лидер сказал, что «решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове».

Вслед за этим иранское агентство Fars сообщило, что нефтяная инфраструктура острова Харк, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных нефтяных терминалов, не получила повреждений. По его данным, удары были нанесены по оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару на Харке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше