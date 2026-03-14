CNN: США в ходе удара по острову Харк уничтожили склады с ракетами и минами

Вслед за этим иранское агентство Fars сообщило, что нефтяная инфраструктура острова Харк, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных нефтяных терминалов, не получила повреждений. По его данным, удары были нанесены по оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару на Харке.