CNN: США в ходе удара по острову Харк уничтожили склады с ракетами и минами

По его данным, целями ударов стали подземные бункеры для хранения ракет, склады с морскими минами и другая военная инфраструктура. Собеседник телеканала подчеркнул, что атака была масштабной, но нефтяная инфраструктура не была затронута.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американские силы нанесли мощный удар по военным объектам на острове Харк. По его словам, бомбардировке подверглись только военные цели. Американский лидер сказал, что «решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове».
Вслед за этим иранское агентство Fars сообщило, что нефтяная инфраструктура острова Харк, на котором расположен один из крупнейших иранских экспортных нефтяных терминалов, не получила повреждений. По его данным, удары были нанесены по оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару на Харке.