В Казахстане стартовал референдум по новой Конституции

По всей стране открывается 10 401 участок, из них 622 — специальные. Они будут расположены в родильных домах, воинских частях, медучреждениях и других организациях.
Откроются специальные участки в 6:00 по времени Астаны, а обычные участки начнут принимать граждан с 7:00 утра. Референдум продлится до 20:00.
Всего в списке участников референдума 12 461 796 граждан республики. Казахстанцы должны будут ответить всего на один вопрос в бюллетене: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
Также, для получения бюллетеня используются специальные трафареты, который нужен для защиты данных других участников голосования: при его использовании избиратель сможет видеть только свои данные в списке участников.
Тому же, за рубежом, в посольствах и консульствах Казахстана за рубежом функционируют 71 участок в 54 странах. Общее количество избирателей за рубежом составило 14 230 человек.
За ходом референдума наблюдают 336 зарубежных наблюдателей от международных и региональных организаций, центральных избирательных комиссий иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане.