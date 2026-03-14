В Волгограде зальют фундамент под памятник в честь СВО

В Волгограде уже в мае подготовят площадку и зальют фундамент под памятник, посвященный СВО. Он разместится у подножия Мамаева кургана. Утром 14 марта локации под монумент и музей, который будет расположен тут же, осмотрел глава волгоградского региона Андрей Бочаров.