В Волгограде зальют фундамент под памятник в честь СВО

В Волгограде уже в мае подготовят площадку и зальют фундамент под памятник, посвященный СВО. Он разместится у подножия Мамаева кургана. Утром 14 марта локации под монумент и музей, который будет расположен тут же, осмотрел глава волгоградского региона Андрей Бочаров.
Также губернатор осмотрел в ходе рабочей поездки место у стадиона «Волгоград Арена», где будет установлен выставочный центр для демонстрации достижений региона.
Продолжится и установка композиции о вкладе жителей области в Сталинградскую победу. Первая очередь мемориала открылась в 2025 году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Тогда был создан архитектурно-мемориальный комплекс, посвященный подвигу Сталинграда, города воинской славы Калач-на-Дону, а также населенных пунктов, которым присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести». Его дополнят тумбы названиями новых рубежных поселений.
Ранее сообщалось, что проект памятника, посвященного СВО, утвердили в Волгограде.