ТАСС: послы ЕС продлили на полгода список санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода списка санкций в отношении более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из него финансиста Михаила Фридмана, который ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.