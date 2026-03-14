CNN: Иран согласится пропустить танкеры через Ормузский пролив при оплате юанями

Власти Ирана рассматривают возможность ограниченного пропуска танкеров через Ормузский пролив при условии расчетов за нефть в китайских юанях, сообщил CNN со ссылкой на источники в Тегеране. Тегеран пока разрешает пересекать пролив только судам из дружественных стран. Тем временем Франция и Италия организовали с Ираном тайные переговоры о возобновлении прохода своих танкеров, узнала Financial Times.
Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини ранее заявлял, что ~Иран не позволит вывезти «ни литра нефти» через пролив в условиях продолжающейся агрессии со стороны США и Израиля~.
Из-за опасений по поводу фактической блокировки пролива ~цены на нефть резко выросли~. В пятницу, 13 марта, нефть Brent подорожала на 2,67%, достигнув отметки $103,14 за баррель — максимума с июля 2022 года. Как отметил CNN, рост котировок произошел вопреки усилиям США и Международного энергетического агентства сдержать ценовые опасения.
~Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, что делает его ключевой энергетической артерией планеты.~
Полный контроль.
Иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом. ~Проход через него закрыт для судов США, Израиля и их союзников, однако остается открытым для Китая и стран, дружественных Ирану~. Энергетический обмен с этими государствами осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в агентстве.
12 марта стало известно, что Иран готов обеспечить безопасный проход через пролив для судов под флагом Индии, заявил иранский посол в республике Мохаммад Фатхали. Речь идет о проводке восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом. Всего в настоящее время в регионе находится 28 судов под индийским флагом.
«Да, поскольку Индия — наш друг. Вы убедитесь в этом в течение двух-трех часов. Мы считаем, что Иран и Индия разделяют общие интересы в данном регионе. Именно по этой причине правительство Индии оказывает нам помощь, и мы, в свою очередь, также должны помогать правительству Индии, поскольку нас объединяют общие убеждения и общие интересы», — приводит слова Фатхали агентство ANI.
Тайные переговоры.
Тем временем тайные переговоры с Ираном организовали Франция и Италия, которые хотят обеспечить безопасный проход через пролив своих судов, сообщили источники британской газеты Financial Times. Вместе с тем, по словам источников FT, нет никаких гарантий прогресса в этих переговорах.
Хотя Италия, Франция и Греция имеют военные корабли в Красном море, ~ни одна европейская страна пока не готова брать на себя сопровождение судов через Ормузский пролив под угрозой атаки~ из-за опасений эскалации, написала газета.
Президент США Дональд Трамп 14 марта во время общения с прессой объявил, что ~в ближайшее время к сопровождению судов через Ормузский пролив приступят корабли американских ВМС~.
«Это случится скоро», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что США готовы обеспечивать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если будет такая необходимость. Об этом также заявлял глава Пентагона Пит Хегсет.
При этом ~множество грузовых компаний и кораблей сообщали, что ВМС отвечали отказом на просьбы сопроводить их танкеры через пролив~.
По мнению американского военного аналитика, подполковника в отставке Эрла Расмуссена, Иран обладает рядом преимуществ, позволяющих ему удерживать контроль над проливом на протяжении нескольких месяцев.
«Преимущество за Ираном — он может использовать свои небольшие скоростные катера, артиллерию, а также беспилотники, ракеты и оружие», — рассказал эксперт в беседе с Lenta.ru.
Расмуссен отметил, что в текущих условиях именно Иран определяет, каким судам разрешен проход через пролив, а для изменения сложившейся ситуации Соединенным Штатам потребуются радикальные меры, поскольку существующий баланс сил в регионе складывается в пользу Тегерана.