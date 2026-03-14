Иран назвал новое условие прекращения войны на Ближнем Востоке

Иран назвал новое условие окончания войны с США. Теперь в Тегеране ждут, что Вашингтон выведет свои войска из стран Персидского залива, при этом сами Штаты готовы закончить войну лишь капитуляцией Ирана.

Источник: РБК

Иран ожидает окончания войны после получения репараций со стороны США и вывода американских войск из стран Персидского залива. Об этом заявил экс-глава Корпуса стражей исламской революции, член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи телеканалу SNNTV.

«Окончание войны также в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки, и, во-вторых, мы должны обеспечить 100-процентную гарантию будущего, что также невозможно без вывода американских войск из Персидского залива, поэтому второе условие — это вывод американских войск из Персидского залива», — приводит издание слова Резаи с церемонии прощания секретаря Совета по обороне Ирана адмирала Али Шамхани.

Ранее, 11 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что война закончиться, когда Израиль и США признают законные права Ирана, выплатят репарации и предоставят гарантии ненападения. При этом вопрос гарантий безопасности для Тегерана поднималась и ранее в контексте начала переговоров с Вашингтоном о завершении конфликта.

Тегеран, по данным ливанского телеканала Al Mayadeen, требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Прежде требование о выводе американских баз из региона не озвучивалось.

После начала военной операции Вашингтона и Израиля Иран начал регулярно атаковать военные объекты США по всему Ближнему Востоку. Под ударами оказались в том числе военные базы США в Бахрейне, Ираке и Кувейте.

Американская сторона настаивает, что единственное соглашение, которое будет пописано с Ираном, — это договор о полной капитуляции Исламской Республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше