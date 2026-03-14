Иран назвал новое условие прекращения войны на Ближнем Востоке

Иран ожидает окончания войны после получения репараций со стороны США и вывода американских войск из стран Персидского залива. Об этом заявил экс-глава Корпуса стражей исламской революции, член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи телеканалу SNNTV.
«Окончание войны также в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки, и, во-вторых, мы должны обеспечить 100-процентную гарантию будущего, что также невозможно без вывода американских войск из Персидского залива, поэтому второе условие — это вывод американских войск из Персидского залива», — приводит издание слова Резаи с церемонии прощания секретаря Совета по обороне Ирана адмирала Али Шамхани.
Ранее, 11 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что война закончиться, когда Израиль и США признают законные права Ирана, выплатят репарации и предоставят гарантии ненападения. При этом вопрос гарантий безопасности для Тегерана поднималась и ранее в контексте начала переговоров с Вашингтоном о завершении конфликта.
Тегеран, по данным ливанского телеканала Al Mayadeen, требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.
Прежде требование о выводе американских баз из региона не озвучивалось.
После начала военной операции Вашингтона и Израиля Иран начал регулярно атаковать военные объекты США по всему Ближнему Востоку. Под ударами оказались в том числе военные базы США в Бахрейне, Ираке и Кувейте.
Американская сторона настаивает, что единственное соглашение, которое будет пописано с Ираном, — это договор о полной капитуляции Исламской Республики.