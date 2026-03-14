Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Хорватия и Албания, члены НАТО, готовятся к нападению на Сербию вместе с частично признанной Республикой Косово. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS.

Источник: AP 2024

«Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, [они хотят] дождаться подходящего момента, когда во всём мире наступит хаос», — сообщил он.

Кроме того, Вучич подтвердил наличие у Сербии гиперзвуковых баллистических ракет класса «воздух — земля» CM-400, которые могут поражать цели на расстоянии от 200 до 400 км. Сербский президент подчеркнул, что, несмотря на наличие таких мощных вооружений, Белград не собирается нападать на другие государства.

Вучич 12 марта заявил, что Сербия продолжает поддерживать сотрудничество с НАТО, однако намерена придерживаться политики нейтралитета и не рассматривает вступление в Североатлантический альянс. Он также отметил, что Сербия достаточно силна для этого.

