Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране назвали Украину законной целью для ударов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

Источник: © РИА Новости

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он в соцсети X.

Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в беспилотной сфере нет. При этом Владимир Зеленский утверждал, что отправил соответствующих специалистов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше