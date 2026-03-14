Греческий танкер атакован в Черном море по пути в Новороссийск за казахстанской нефтью

В Черном море в 26 км от Новороссийска атакован греческий танкер Maran Homer, сообщил министр судоходства Греции. Танкер, зафрахтованный Chevron, был пуст и ожидал разрешения на вход в терминал КТК для загрузки казахстанской нефтью. В ночь атаки в Новороссийске отражали налет дронов, всего над регионом сбиты 22 БПЛА. С ноября 2025 года это уже шестой случай атак на гражданские танкеры в Черном море. Президент РФ Владимир Путин ранее называл такие инциденты «пиратством».