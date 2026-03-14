Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой», — написал он в Тruth Social.
По его словам, США скоро обеспечат там безопасность и свободу прохода.
Накануне Financial Times писала, что некоторые члены ЕС начали переговоры с Тегераном по Ормузскому проливу. По данным газеты, Европа не готова посылать военных сопровождать суда из-за боязни эскалации.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29−31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.