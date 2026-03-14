Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии прислать военные корабли в Ормузский пролив.

Источник: Reuters

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой», — написал он в Тruth Social.

По его словам, США скоро обеспечат там безопасность и свободу прохода.

Накануне Financial Times писала, что некоторые члены ЕС начали переговоры с Тегераном по Ормузскому проливу. По данным газеты, Европа не готова посылать военных сопровождать суда из-за боязни эскалации.

В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29−31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
