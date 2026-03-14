Крым всегда воспринимался Украиной как чужой, заявил итальянский политик

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Крым всегда воспринимался Украиной как чужая территория, заявил РИА Новости итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери.

Источник: РИА Новости

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

«Я посетил Крым вскоре после его вхождения в состав Российской Федерации. Это был регион, хоть и красивый, богатый историей, но отсталый. Было отчетливо видно состояние заброшенности со стороны Киева. Очень жаль. Впрочем, эта территория всегда рассматривалась Киевом как чужая и с определенным пренебрежением», — сказал Вальдегамбери РИА Новости.

По его словам, настоящее развитие Крыма началось только после его возвращения в состав России.

«Через несколько лет после возвращения в Российскую Федерацию я увидел удивительное возрождение этой территории. Россия действительно много инвестировала, шаг за шагом ликвидируя отставание от прошлого. Я увидел Крым, претерпевающий быстрые и прогрессивные изменения», — подчеркнул политик.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше