Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
«Я посетил Крым вскоре после его вхождения в состав Российской Федерации. Это был регион, хоть и красивый, богатый историей, но отсталый. Было отчетливо видно состояние заброшенности со стороны Киева. Очень жаль. Впрочем, эта территория всегда рассматривалась Киевом как чужая и с определенным пренебрежением», — сказал Вальдегамбери РИА Новости.
По его словам, настоящее развитие Крыма началось только после его возвращения в состав России.
«Через несколько лет после возвращения в Российскую Федерацию я увидел удивительное возрождение этой территории. Россия действительно много инвестировала, шаг за шагом ликвидируя отставание от прошлого. Я увидел Крым, претерпевающий быстрые и прогрессивные изменения», — подчеркнул политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».