Генсек ООН Гутерриш опасается превращения юга Ливана в пустыню

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен последствиями авианалетов Израиля.
«Мы стали свидетелями масштабных разрушений в Ливане, и у меня есть опасения, что юг страны превратится в безжизненную пустыню, а южные пригороды Бейрута подвергнутся новым бомбардировкам, ведущим к их полному разрушению», — приводит правительственная пресс-служба слова Антониу Гутерриша.
Генсек ООН призвал к прекращению бомбардировок и отказу от применения оружия. Он отметил, что единственным решением должны быть дипломатия и диалог.
Ранее сообщалось, что армия Израиля попыталась высадить вертолетный десант в Ливане для операции против шиитского движения «Хезболла».