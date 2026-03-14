Генсек ООН Гутерриш опасается превращения юга Ливана в пустыню

Антониу Гутерриш опасается, что южные пригороды ливанского Бейрута подвергнутся новым бомбардировкам.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен последствиями авианалетов Израиля.

«Мы стали свидетелями масштабных разрушений в Ливане, и у меня есть опасения, что юг страны превратится в безжизненную пустыню, а южные пригороды Бейрута подвергнутся новым бомбардировкам, ведущим к их полному разрушению», — приводит правительственная пресс-служба слова Антониу Гутерриша.

Генсек ООН призвал к прекращению бомбардировок и отказу от применения оружия. Он отметил, что единственным решением должны быть дипломатия и диалог.

Ранее сообщалось, что армия Израиля попыталась высадить вертолетный десант в Ливане для операции против шиитского движения «Хезболла».

