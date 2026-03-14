«Единственное решение»: Европу призывают перестать воротить нос от переговоров с Россией, но есть нюанс

Премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюзу необходимо начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью газете Echo.

По словам политика, дипломатическое соглашение с Москвой остается единственным реалистичным сценарием завершения конфликта.

«Сделка с Россией, похоже, является единственно возможным решением», — отметил де Вевер.

Он также подчеркнул, что Европа не способна бесконечно поддерживать Украину без участия США и продолжать поставки вооружений Киеву. Кроме того, премьер признал, что попытки экономического давления на Россию не привели к ожидаемому результату.

«Без мандата на ведение переговоров в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас», — заявил глава бельгийского правительства.

Немногим ранее о возможных переговорах между Россией и Европейским союзом высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва пока не получала сигналов от европейских стран о готовности к диалогу. При этом Россия остается готова к контактам.

Однако есть нюанс. Так, в ЕС продолжают выдвигать нереалистичные условия и даже ставить ультиматумы. Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, мол, у Брюсселя есть целый ряд требований.

