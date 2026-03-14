Фидан заявил об угрозе географического расширения войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что без немедленного дипломатического урегулирования конфликта между США, Израилем и Ираном существует реальная угроза географического расширения войны в регионе. Он призвал стороны вернуться к переговорам.
«Наши изначальные предупреждения перед началом войны, к сожалению, оказались реалистичными. Мы с самого начала говорили, что этот конфликт может выйти из-под контроля», — сообщил Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре вместе с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.
Он подчеркнул, что дальнейшие удары по Ирану и ответные атаки Тегерана на соседние страны могут привести к непредсказуемой эскалации.
«Если нападения продолжатся, ситуация станет неразрешимой. Этому необходимо положить конец как можно скорее», — сказал турецкий министр.
Фидан также предупредил, что боевые действия уже наносят ущерб не только 17 странам Ближнего Востока, но и мировой экономике в целом. Он выразил надежду, что текущая обстановка не станет постоянной.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провёл переговоры с 16 мировыми лидерами для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Ирана.