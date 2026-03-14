Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля превысило 800

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновлённые данные о потерях с начала эскалации. Согласно отчёту ведомства, с 2 по 14 марта жертвами израильских ударов стали 826 человек. Ранения получили 2009 жителей.

Источник: Life.ru

Среди погибших — 109 детей и 65 женщин. В пятницу сообщалось о 773 погибших. Таким образом, только за сутки число жертв выросло на 53 человека.

Ранее сообщалось, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли более 1,8 тысячи человек, а свыше 12,5 тысячи получили ранения. В Иране погибло более 1300 человек и 9000 ранены, в Ливане — не менее 570 погибших и более 1400 раненых, в Израиле — 15 погибших и 2142 раненых. Также зафиксирован рост атак на объекты здравоохранения: 18 в Иране, и 2 в Израиле, что лишает людей критически важной помощи.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.