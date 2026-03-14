Совет ЕС продлил персональные санкции в отношении РФ

Совет Евросоюза решил продлить персональные санкции в отношении России на шесть месяцев.
Согласно заявлению Совета ЕС, ограничения продлеваются до 15 сентября 2026 года.
«В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пять умерших», — сказано в документе.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС постепенно утрачивает свою роль на мировой арене за счет сохранения санкционной политики в отношении РФ.
