AgoraVox: США вступают в диалог с РФ во избежание хаоса в ЕС

В СМИ заявили, что США вступают в диалог с РФ во избежание хаоса в Евросоюзе, а ЕС движется к нему.

Источник: Аргументы и факты

Европа выступает против диалога с Россией, несмотря на здравый смысл, пишет AgoraVox, комментируя отказ Евросоюза от предложения Москвы по энергоресурсам и решение лидера США Дональда Трампа ослабить санкции в отношении российской нефти.

«Решения политических лидеров Франции и ЕС лишь усугубляют хаос и открывают путь к беспрецедентному дефициту ресурсов, который может привести к гражданской войне и политическим потрясениям во Франции и ЕС», — сказано в публикации.

При этом, как указано в материале, США инициируют диалог с Москвой, чтобы «избежать хаоса» в Евросоюзе. В то же время европейские лидеры отказываются от этого.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что временное исключение российской нефти и продуктов ее переработки из санкционного списка США представляет собой меру, которая направлена на поддержание баланса на мировом рынке энергоресурсов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше