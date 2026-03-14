Столтенберг не увидел гарантий, что НАТО переживет президентство Трампа

Нет никаких гарантий, что НАТО переживет президентство Дональда Трампа, заявил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире CBC. Однако, по его словам, он по-прежнему верит, что блок устоит.
«Сильный НАТО полезен для Европы, полезен для Канады, но он также полезен и для Соединенных Штатов», — отметил Столтенберг.
По его словам, блок помогает американцам получать критически важную информацию для обеспечения их собственной безопасности. «Таким образом, критика, высказанная президентом Трампом, в основном была направлена не против НАТО. Она была направлена против того, что союзники по НАТО недостаточно инвестируют в [альянс], и хорошая новость заключается в том, что ситуация изменилась», — добавил экс-генсек. На саммите НАТО в Гааге в 2025 году натовские страны обязалась к 2035 году ежегодно тратить 5% ВВП на оборонные нужды, на чем настаивал американский лидер.
Летом 2024 года, во время предвыборной кампании Трампа, Столтенберг, в то время еще занимавший пост генсека, предостерегал Европу от «создания самосбывающегося пророчества» о том, что альянс не переживет второй срок Трампа и что трансатлантические связи будут разорваны. «Я работал с ним четыре года», — говорил он. «Опасения по этому поводу были и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет… больше войск, высокая боеготовность», — отмечал тогда генсек.
В январе этого года Столтенберг подчеркивал, что не может обещать, что США останутся в НАТО, но призывал делать все возможное, чтобы снизить риск выхода страны из альянса и «самим находиться в наилучшей возможной позиции, чтобы справиться с этим, если они все же уйдут».
США толком «ничего не получили» от НАТО и сами «никогда не нуждались» в альянсе, утверждал Трамп. Он также высказывал сомнение, что страны НАТО придут на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. «Я знаю, что мы придем им на помощь, но я, правда, сомневаюсь, что они сделают то же самое», — говорил глава Белого дома.