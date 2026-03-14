Силы ПВО за 10 часов сбили 280 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы ПВО продолжают успешно предотвращать нападки киевского режима на регионы страны. За прошедшие десять часов было сбито сразу 280 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в субботу, 14 марта. Тогда, в период примерно с 11:30 по 21:25 было перехвачено и сбито 280 украинских беспилотников. Цели уничтожались сразу над несколькими регионами России.
Немногим ранее сообщалось, что ВСУ также попытались атаковать в Москву. Как отмечал мэр города Сергей Собянин, сбиты уже 47 дронов, летевших к столице.