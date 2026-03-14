Две иранские футболистки отозвали заявления об убежище в Австралии

Две футболистки женской сборной Ирана, которые участвовали в Кубке Азии в Австралии, отозвали свои заявления на предоставление убежища в стране, передает News18.
«Еще две футболистки женской сборной Ирана по футболу, участвовавшие в Кубке Азии в Австралии, а также один член тренерского штаба отозвали свои заявления о предоставлении убежища в стране», — сказано в материале.
Уточняется, что изначально шесть футболисток и один член тренерского штаба запросили убежище в Австралии. Это произошло после того, как их назвали «предателями» за отказ петь гимн во время эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана отказалась участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года.