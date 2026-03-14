BFMTV: шесть раненных в Ираке французских солдат доставлены на родину

Шестеро французских военнослужащих, получивших ранения при атаке дрона на базу в иракском Эрбиле, будут проходить реабилитацию во Франции.

Источник: Аргументы и факты

Шестеро французских военнослужащих, получивших ранения в результате атаки беспилотника на военную базу в иракской провинции Эрбиль, доставили на родину. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство вооружённых сил Франции.

Все французы прошли первичное лечение в медицинском центре Эрбиля, и теперь будут продолжать реабилитацию в родной стране.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель одного из военнослужащих в ходе этой атаки. По данным BFMTV, тело погибшего пока не доставлено на родину.

9 марта стало известно, что французский авианосец «Шарль де Голль» с авиагруппой был развернут рядом с Кипром. Макрон сообщил, что это сделано для усиления оборонительной позиции Франции и поддержки безопасности в регионе.