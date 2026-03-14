Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз продлил на полгода действие чёрного списка для РФ

Евросоюз пролонгировал ещё на полгода срок действия санкционного списка для России, в перечень ранее вошли более 2,6 тысячи россиян и компаний. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Источник: Life.ru

«Совет ЕС принял решение продлить действие запретительных мер против тех, кто подрывал или угрожал территориальной целостности Украины, еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2026 года», — говорится в тексте.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают понимать деструктивный характер санкций против России.

