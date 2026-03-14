Глава МИД Ирана назвал дырявым «зонтик безопасности» США в Ормузском проливе

«Зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее создаёт проблемы, чем их решает», — считает Арагчи. По его словам, Вашингтон сейчас вынужден упрашивать другие страны, включая Китай, помочь с обеспечением безопасности в проливе.
Напомним, МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу после агрессии США и Израиля. Теперь судам необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана. Президент Америки Дональд Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров не опасаться прохода через пролив, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе.
