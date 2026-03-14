Сенатор Мерфи заявил, что США лишились контроля над операцией против Ирана

«Сейчас совершенно очевидно, что Трамп утратил контроль над этим конфликтом. Он грубо просчитался в оценках возможностей Ирана по принятию ответных мер. Регион в огне», — написал он в соцсетях.
Кроме того, Мерфи указал, что у американского лидера нет плана завершения конфликта. Также он выразил уверенность, что наземная операция США в Иране обернулась бы гибелью тысяч американских солдат.
Напомним, ранее глава департамента Белого дома по развитию искусственного интеллекта и близкий соратник Дональда Трампа Дэвид Сакс призвал администрацию президента США прекратить эскалацию против Ирана.