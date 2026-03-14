Сенатор Мерфи заявил, что США лишились контроля над операцией против Ирана

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что администрация США утратила контроль над военной операцией против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи выразил мнение, что администрация главы США Дональда Трампа утратила контроль над военной операцией против Ирана.

«Сейчас совершенно очевидно, что Трамп утратил контроль над этим конфликтом. Он грубо просчитался в оценках возможностей Ирана по принятию ответных мер. Регион в огне», — написал он в соцсетях.

Кроме того, Мерфи указал, что у американского лидера нет плана завершения конфликта. Также он выразил уверенность, что наземная операция США в Иране обернулась бы гибелью тысяч американских солдат.

Напомним, ранее глава департамента Белого дома по развитию искусственного интеллекта и близкий соратник Дональда Трампа Дэвид Сакс призвал администрацию президента США прекратить эскалацию против Ирана.

