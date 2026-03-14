Посольство США в Ираке призвало американцев покинуть страну

«Гражданам США следует немедленно покинуть Ирак. Гражданам США, решившим остаться в Ираке, настоятельно рекомендуется пересмотреть свое решение в свете значительной угрозы, исходящей от террористических группировок, связанных с Ираном», — написано на сайте.
Дипломаты также напомнили гражданам США о предупреждении четвертого уровня: «не рекомендуется поездка в Ирак».
Посольство объяснило, что «террористические группировки, поддерживающие Иран», нападают на граждан США и американские объекты по всей стране, включая Иракский Курдистан (ИКР).
В частности, удары наносятся по объектам США, включая районы Международного аэропорта Эрбиль и «Зеленую зону» в Багдаде. В посольстве также подчеркнули, что в связи с закрытием воздушного пространства выезд возможен в основном по суше через соседние страны.
После начала ударов Израиля и США по Ирану утром 28 февраля базы, дипломатические объекты и инфраструктура США в Ираке оказались под ударом.
Атаки дронами и ракетами также были зафиксированы возле аэропорта Эрбиля и других объектов. 13 марта США сообщили о потере самолета-заправщика KC-135 в связи с крушением на западе Ирака. Позже шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» взяла на себя ответственность за атаку на КС-135.