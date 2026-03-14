Дэвис: США угодили в ловушку, начав войну с Ираном

Ветеран американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Белый дом, ввязавшись в конфликт с Ираном, зашел в тупик. По словам подполковника в отставке, у США больше нет возможности закончить эту войну на выгодных для себя условиях.
Дэвис указывает, что Тегеран не боится потерь и готов к затяжному противостоянию. Иранцы видят слабые места Вашингтона — приближающиеся выборы и рост мировых цен на нефть, который бьет по карману западного обывателя сильнее, чем удары американской авиации.
«Чем дольше это продолжается, тем больше давление переходит на США. В итоге американцам придется самим напрашиваться на мирные переговоры, и условия там будут более приемлемы уже для Ирана», — написал эксперт в социальной сети X*.
Дэвис подчеркнул, что считает войну против Ирана «глупой и непродуманной». Из ловушки, которую США устроили сами себе, нет простого выхода, «даже если Трамп сбросит тонны бомб», добавил специалист.
Ранее американский сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что администрация Трампа утратила контроль над военной операцией против Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.