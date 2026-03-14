Фидан: Турция не намерена вступать в конфликт на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Associated Press заявил, что Анкара намерена оставаться вне ближневосточного конфликта, несмотря на все провокации.
«Я знаю, что нас провоцируют и будут провоцировать. Но это наша цель — мы хотим оставаться вне этой войны», — сказал он.
Как отмечает агентство, Фидан заявил, что, согласно имеющимся данным, перехваченные ранее Турцией ракеты были запущены Ираном, однако Тегеран опровергает это. Глава МИД также исключил возможность военного ответа Ирану на этом этапе, добавляет Associated Press.