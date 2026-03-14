Вице-премьер Италии Сальвини призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против РФ

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал страны Евросоюза ослабить нефтяные санкции в отношении России, пишет Financial Times.
По данным издания, Маттео Сальвини предложил Брюсселю последовать примеру Вашингтона и снизить давление на цены на энергоносители, смягчив ограничения против Москвы.
«США сделали прагматичный выбор, и я считаю, что Италия и Европа должны сделать такой же прагматичный выбор», — заявил он.
Напомним, США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение распространяется на суда, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что временное исключение российской нефти и продуктов ее переработки из санкционного списка США представляет собой меру, которая направлена на поддержание баланса на мировом рынке энергоресурсов.