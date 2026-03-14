Фидан пока не видит условий для возвращения Ирана и США к переговорам

Но Тегеран может быть готов к контактам по закрытым каналам, предположил глава МИД Турции.

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что в настоящий момент нет условий для возобновления официальных переговоров между Ираном и США, но Тегеран может быть готов к контактам по закрытым каналам. Об этом сообщило агентство Associated Press, побеседовавшее с турецким министром.

По его словам, нынешние «условия не особенно благоприятствуют» дипломатии, так как иранцы «чувствуют себя преданными» после того, как США дважды атаковали их во время переговоров. Вместе с тем глава турецкого МИД предположил, что Тегеран «открыт для разумной дипломатии по закрытым каналам».

