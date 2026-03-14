Рахимов назвал Людмилу Аринину человеком с невероятным юмором

Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.