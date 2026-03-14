Рахимов назвал Людмилу Аринину человеком с невероятным юмором

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра «Мастерская Петра Фоменко» Тагир Рахимов рассказал РИА Новости, что запомнит заслуженную артистку РСФСР Людмилу Аринину как человека с невероятным юмором.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
«Юмор у нее, конечно, был невероятный. На гастролях она была постоянно, ездили вместе везде с “Тремя сестрами” — это легендарный спектакль, который останется таким на всю оставшуюся жизнь. Она молодец», — сказал он, вспоминая Аринину.
Рахимов отметил, что все спектакли, в которых играла Аринина, отличались особой трогательностью.
«Она в спектакле “Абсолютно счастливая деревня” играла очень трогательно. С ней всегда спектакли были очень трогательными, потому что она очень точно подходила на роли — в этих галошах и чулках довоенных», — добавил он.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.