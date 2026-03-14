Ynet: Нетаньяху запросил разговор с Зеленским по вопросу иранских БПЛА

Зеленский в свете этих событий сообщил, что Киев направил команды специалистов на Ближний Восток — в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. До этого Зеленский заявил газете The New York Times, что Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Он утверждал, что США обратились с просьбой о помощи 5 марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион. Спустя несколько дней американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. По его словам, американские военные «знают о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было».