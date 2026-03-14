Ynet: Нетаньяху запросил разговор с Зеленским по вопросу иранских БПЛА

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Израиль хочет углубить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия БПЛА иранского производства, утверждает портал Ynet. По сведению его источников из числа израильских и украинских чиновников, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху запросил проведение телефонного разговора с Владимиром Зеленским на эту тему.

Источник: Reuters

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил Ynet, что такой запрос был получен Киевом, но беседа Нетаньяху и Зеленского, по словам дипломата, пока не состоялась из-за ограничений, связанных с рабочим графиком. Посол рассчитывает, что разговор состоится в ближайшие дни, отмечает портал.

Корнийчук при этом отметил, что в вопросе противостояния с Ираном Киев выступает на стороне Израиля. «Мы поддерживаем всех наших партнеров, включая Израиль, в этой операции», — утверждал украинский посол. Он добавил, что Украина и Израиль постоянно поддерживают связь на уровне спецслужб, в том числе в контексте эскалации на Ближнем Востоке. «Между нашими разведывательными службами и израильскими спецслужбами ни на минуту не прекращаются контакты. Мне, как послу, не нужно знать всего, но очевидно, что мы укрепляем сотрудничество в борьбе с иранской угрозой в регионе», — отметил дипломат.

Украина и эскалация на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Зеленский в свете этих событий сообщил, что Киев направил команды специалистов на Ближний Восток — в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. До этого Зеленский заявил газете The New York Times, что Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Он утверждал, что США обратились с просьбой о помощи 5 марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион. Спустя несколько дней американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. По его словам, американские военные «знают о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было».

Иранская сторона заявления из Киева сочла конфронтационными. Временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузега заявил, что высказывания представителей Украины о поддержке стран Ближнего Востока в нынешнем конфликте, в том числе за счет попыток борьбы с иранскими БПЛА, ставят Киев в один ряд с врагами Ирана. Председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, указал, что вся территория Украины стала легитимной целью для ВС Ирана после того, как Киев поддержал Израиль.

