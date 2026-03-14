Президент Египта: Ближний Восток стоит на распутье из-за конфликта

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Ближний Восток переживает исторический переломный момент на фоне конфликта в Персидском заливе, последствия таких событий затронут все страны региона. Убежденность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
«Наш регион сегодня переживает исторический момент и стоит на перепутье. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы потушить огонь войны в Персидском заливе, поскольку ее разрушительные последствия в экономической и социальной сферах затронут всех нас», — подчеркнул ас-Сиси, слова которого приводит его канцелярия. Египетский лидер подтвердил, что Каир «безоговорочно осуждает агрессию в отношении арабских стран», и призвал все стороны конфликта решать спорные ситуации «путем дипломатии и диалога».
Ас-Сиси также предупредил граждан своей страны не повторять «опыт 2010 и 2011 годов, когда Египет понес ощутимые потери». «Необходимо сохранять бдительность, поскольку Ближний Восток меняется, и некоторые страны могут исчезнуть в случае ошибочных действий», — отметил египетский президент. Он не уточнил, о каких действиях может идти речь.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.