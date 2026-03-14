FT: вице-премьер Италии призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России

Европейскому союзу необходимо смягчить санкции против российской нефти. С таким призывом к Брюсселю обратился зампредседателя правительства Италии Маттео Сальвини.
По его словам, которые приводит Financial Times, конфликт на Ближнем Востоке привёл к остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на энергоносители.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что ЕС не сможет преодолеть кризис без российских энергоносителей.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.