FT: вице-премьер Италии призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России

Европейскому союзу необходимо смягчить санкции против российской нефти. С таким призывом к Брюсселю обратился зампредседателя правительства Италии Маттео Сальвини.

По его словам, которые приводит Financial Times, конфликт на Ближнем Востоке привёл к остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на энергоносители.

«И я спрашиваю себя: если это делают США (смягчают санкции. — RT), почему не могут Евросоюз или Италия?» — сказал Сальвини.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что ЕС не сможет преодолеть кризис без российских энергоносителей.

