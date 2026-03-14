Тренер «Балтики» — о потасовке в игре с ЦСКА: зачем‑то прибежали в нашу зону, я без мата попросил их выйти

Тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о ситуации в конце матча 21-го тура с ЦСКА.

«В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему», — цитирует Нагайцева «Матч ТВ».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны. После этого его толкнул полузащитник армейского клуба Энрике Кармо, началась массовая потасовка.

После массовой стычки наставник балтийцев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

Ранее стало известно, что ЦСКА проиграл «Балтике» в матче 21-го тура РПЛ и потерпел четвёртое поражение подряд.