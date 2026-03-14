ЕС опубликовал имена двух человек, исключенных из антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. ЕС исключил из антироссийских санкций дочь президента «Транснефти» Майю Токареву и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.
«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — сообщается в документе.
13 июля 2025 года Токарева подала иск против Совета ЕС за то, что на тот момент с нее не были сняты санкции Европейского союза.
Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что послы ЕС согласовали продление черного списка, отказавшись изъять из него этих фигурантов. Обычно Совет ЕС на министерском уровне утверждает без изменений решения, принятые в Брюсселе на уровне послов, однако из этого правила бывают исключения.