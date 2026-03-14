Фидан: Израиль при Нетаньяху всегда будет искать себе врага

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Израиль всегда будет искать для себя врага, пока у власти в еврейском государстве остается премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Такое мнение выразил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью агентству Associated Press.
«Пока Нетаньяху там, [Израиль] всегда будет определять кого-нибудь в качестве врага. Им это необходимо для продвижения собственной повестки. Если не Турцию, то какую-нибудь другую страну в регионе они выберут [для этой цели]», — сказал министр.
Фидан также раскритиковал действия еврейского государства в отношении Сирии, включая удары по военным объектам и захват контроля над дополнительными территориями на юге арабской республики. «Они [там] не ради безопасности, а ради территории. Пока они не откажутся от этой идеи, на Ближнем Востоке всегда будет война», — убежден глава МИД.