ЕК недостаточно давит на Зеленского, заявил Фицо

«Из разговора, который у меня был с председателем Европейской комиссии во вторник в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского. Как может происходить так, что в ситуации, когда Зеленскому Европейский союз нужен как соль, ведь он постоянно просит денег и добивается европейской перспективы, ЕК не может настоять на (отправке на Украину — ред.) миссии инспекторов, чтобы они посмотрели был ли поврежден нефтепровод “Дружба”?» — сказал Фицо.