ЕК недостаточно давит на Зеленского, заявил Фицо

Фицо: ЕК недостаточно давит на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти.

БРАТИСЛАВА, 14 мар — РИА Новости. Европейская комиссия недостаточно давит на Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по «Дружбе», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

«Из разговора, который у меня был с председателем Европейской комиссии во вторник в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского. Как может происходить так, что в ситуации, когда Зеленскому Европейский союз нужен как соль, ведь он постоянно просит денег и добивается европейской перспективы, ЕК не может настоять на (отправке на Украину — ред.) миссии инспекторов, чтобы они посмотрели был ли поврежден нефтепровод “Дружба”?» — сказал Фицо.

Киев остановил поставки российской нефти по «Дружбе» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

