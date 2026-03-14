В Риме прошла встреча, приуроченная ко дню воссоединения Крыма с Россией

«Давайте скажем честно: Крым бы там и пребывал, если бы Украина оставалась тем же государством, что и в 1990 году, именно нейтральным и гарантирующим равные права всем жителям вне зависимости от национальной принадлежности и религиозных убеждений. Но кому-то захотелось воспользоваться случаем, чтобы создать на новой границе с Россией, а фактически на ее исторической территории другое государство. Да, всё с тем же названием — Украина, но по сути — его полный антипод, “анти-Россию”, — заявил посол.