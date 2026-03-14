Захарова: Россия выстраивает контакты с США, исходя из реалистичного восприятия

Российские власти выстраивают контакты с Соединёнными Штатами, исходя из реалистичного восприятия.
Об этом в эфире «ТВ Центра» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выстраиваем наши контакты, исходя из реалистичного — ещё раз подчеркну это слово — восприятия и оценки того, что они делают», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у России нет опасений, что США могут отодвинуть на второй план урегулирование на Украине из-за конфликта вокруг Ирана.