Вашингтон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нидерландского бизнесмена и Майю Токареву исключили из санкций ЕС

ЕС исключил из списка санкций нидерландского бизнесмена Трооста и Майю Токареву.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. ЕС исключил из санкций против РФ нидерландского бизнесмена Нильса Трооста и Майю Токареву, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — говорится в документе.

Совет ЕС также исключил из списка пятерых скончавшихся фигурантов.

В отношении остальных физлиц и организаций из черного списка санкции были продлены до 15 сентября этого года.

В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше