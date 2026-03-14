Акинфеев заявил о серьёзном разговоре в раздевалке ЦСКА после поражения от «Балтики»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение армейского клуба от «Балтики» в матче 21-го тура РПЛ.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение армейского клуба от «Балтики» в матче 21-го тура РПЛ.

«Дорогие друзья, ну что, пришло, наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нами, с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас, не устраивает нас. В раздевалке был серьёзный разговор, и, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА», — сказал Акинфеев.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Брайан Хиль.

Таким образом, «Балтика» набрала 39 очков и занимает четвёртое место. ЦСКА — на пятой строчке (36 очков). Армейский клуб потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате.

