Фидан: Турция не питает иллюзий относительно Совета мира

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Анкара не питает иллюзий относительно способности Совета мира решить все проблемы, которые стоят перед сектором Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Мы не питаем иллюзий по поводу того, что Совет мира сможет решить все существующие проблемы», — сказал он в интервью агентству Associated Press.
Министр добавил, что Турция по-прежнему не получала запросов об отправке войск для участия в стабилизационных силах в палестинском анклаве. Как указывает агентство, Фидан связал это с противодействием Израиля. «Думаю, американцы негласно пытаются урегулировать этот вопрос с Израилем, чтобы позволить Турции участвовать», — сказал он.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав совета, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.