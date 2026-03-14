Вашингтон
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо осудил призыв Трампа к ЕС отправить военные корабли в Ормузский пролив

Французский политик Флориан Филиппо возмутился призывом главы американской администрации Дональда Трампа к ЕС отправить военные корабли в Ормузский пролив.

Филиппо посвятил этой теме новый пост в социальной сети X. Он отметил, что европейским странам было предложено «выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну».

«Нет, спасибо!» — написал политик.

Ранее Трамп заявил, что получающим нефть через Ормузский пролив странам необходимо обеспечить безопасность этого пути.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше