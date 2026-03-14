Европейской комиссии необходимо усилить давление на Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по «Дружбе». Такое мнение высказал глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Он отметил в социальных сетях, что Зеленский нуждается в союзе с ЕС, постоянно просит денег и добивается европейской перспективы. В то же время Брюссель, по словам Фицо, не может настоять на отправке на Украину инспекторов, которые могли бы подтвердить повреждение нефтепровода.
«Я не чувствую достаточного давления на Зеленского», — сказал Фицо.
Ранее с призывом как можно быстрее выполнить работы по восстановлению «Дружбы» выступил президент Франции Эммануэль Макрон.