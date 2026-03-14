Глава ВОЗ осудил убийство 14 медработников на юге Ливана из-за ударов Израиля

Медицинские работники всегда должны быть под защитой, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил убийство 14 сотрудников медицинских учреждений на юге Ливана в результате ударов Израиля за последние сутки.

«Убийство 14 медицинских работников на юге Ливана за последние 24 часа стало трагическим поворотом в обостряющемся кризисе на Ближнем Востоке, — написал он в Х. — ВОЗ осуждает эту трагическую гибель людей и подчеркивает, что медицинские работники должны всегда находиться под защитой».

По его словам, организация подтвердила, что «12 врачей, фельдшеров и медсестер погибли в результате удара, нанесенного поздно вечером вчера по центру первичной медицинской помощи в Бурдж-Калавае». «Всего за несколько часов до этого двое фельдшеров погибли в результате нападения на медицинское учреждение в Аль-Суване», — добавил Гебрейесус.

По сведениям главы ВОЗ, с 2 марта организация зафиксировала «27 нападений на медицинские учреждения в Ливане, в результате которых погибли 30 человек и 35 получили ранения».

Ранее Минздрав Ливана сообщил, что удар израильской авиации по медицинскому центру в населенном пункте Бурдж-Калавай на юге Ливана привел к гибели 12 сотрудников. По данным ведомства, число медицинских работников, погибших с начала военной эскалации, выросло за две недели до 26, ранен 51 человек.