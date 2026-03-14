Дима Билан стал победителем музыкальной премии «Виктория» в трех номинациях

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан стал обладателем трех статуэток музыкальной премии «Виктория» в номинациях «Певец года», «Музыкальное видео года» и «Песня года», передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория» прошла на площадке Live Арена в субботу.
«Атмосфера очень интеллигентная и интеллектуальная. Видно, что акцент премии поставлен на музыку, на деятельность артистов, их артистический труд, а не на какие-то отвлекающие маневры. Это очень приятно», — отметил Билан в беседе с журналистами.
Народный артист РФ Филипп Киркоров вручил певице Ани Лорак награду как лучшей в номинации «Певица года».
«Эта награда — это результат моей многолетней работы и всей моей команды. Конечно же, благодарность каждому поклоннику — всем, кто голосовал», — сказала она.
Поп-группой года стал коллектив Ay Yola, а лучшей рок-группой — «Бонд с кнопкой».
Поэтом года признали поэта-песенника, одного из учредителей премии Михаила Гуцериева, а композитором года — Максима Фадеева. Премию «Виктория» в спецноминации «За вклад в развитие популярной музыки» получила легендарная группа «Руки Вверх!».
Народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Леша Свик получили статуэтку за совместную песню «Дайте надежду» в номинации «Городской романс года».
Хип-хоп исполнителем года стал Егор Крид. В номинации «Танцевальный хит года» победу одержали Джиган и Artik&Asti. Большой стадионный концерт Леонида Агутина в «Лужниках» был признан концертом года.
Российская национальная музыкальная премия «Виктория» была учреждена в 2015 году поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и медиаменеджером Юрием Костиным. Победителей премии определяет профессиональное жюри из 400 признанных музыкальных экспертов. Премия «Виктория» присуждается по 13 основным номинациям, а также в специальных категориях, отражающих главные тенденции мира музыки.