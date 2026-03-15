Брейдо: в ЦСКА взбешены удалением Челестини в матче с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб взбешён удалением главного тренера Фабио Челестини.
«Могу сказать со стороны клуба. Если тренер не взбесился, то клуб — взбесился. Фабио пошёл успокаивать ситуацию. А его дважды толкнули, и он ещё получил красную карточку. Клуб взбешён. Об этом можно говорить», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не стал возвращать мяч игрокам ЦСКА для ввода аута и выбил его на трибуны. После этого его толкнул полузащитник армейского клуба Энрике Кармо, началась массовая потасовка.
После массовой стычки наставник балтийцев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
Ранее стало известно, что ЦСКА проиграл «Балтике» в матче 21-го тура РПЛ и потерпел четвёртое поражение подряд.