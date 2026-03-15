Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в эмирате Фуджейра в ОАЭ

Один человек пострадал в резльтате падения обломков беспилотника в эмирате Фуджейра в ОАЭ.
В заявлении правительства Фуджейры говорится, что после падения обломков БПЛА возник пожар в нефтепромышленной зоне.
«Лёгкие ранения получил гражданин Иордании», — сообщили местные власти.
Тушение пожара продолжается.
Ранее танкер США подвергся удару и загорелся у города Шарджа в ОАЭ.
