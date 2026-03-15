Европа ждет возвращения ультралибералов в Белый дом, заявила Захарова

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Страны Западной Европы ждут возвращения ультралибералов в Белый дом, чтобы мнение европейцев вновь могли учитывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они (страны Западной Европы — ред.) находятся в ожидании того, как, наконец, те, кто (ультралибералы — ред.) с ними составляет вот эту самую единую ментальную, философскую, политическую, финансовую среду, воцарятся вновь в Белом доме и закрепятся», — сказала она в эфире телеканала «ТВ Центр».
По словам Захаровой, европейцы ожидают, что их будут воспринимать не как радостных вассалов или несчастных рабов, а что к ним будут относиться вроде как внешне на равных, однако они не понимают, что никогда к ним не будут относиться на равных.