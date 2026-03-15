Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

В Ржевке Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мужчина ранен в селе Ржевка Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Ржевка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он в мессенджере Мах.

Кроме того, губернатор уточнил, что машина уничтожена огнём.

