В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мужчина ранен в селе Ржевка Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Ржевка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он в мессенджере Мах.
Кроме того, губернатор уточнил, что машина уничтожена огнём.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше